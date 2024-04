Pillan a una bolsa de basura robando en un portal: la ingeniosa idea de un ladrón para hacerse con un paquete

Los ladrones cada vez son más astutos y buscan maneras de poder robar en las casas. Por ello, aunque no son pocos los inquilinos que deciden contratar alarmas y seguros para evitar accidentes, los criminales siempre encuentran maneras de superarlos.

Prueba de ello ha sido el caso de Omar Gabriel Muñoz. Un ladrón entró en su casa hace apenas una semana, aunque lo más llamativo no fue el crimen, sino la manera de ejecutarlo. Tirando de ingenio, el ladrón decidió ocultarse en una bolsa de basura.

Todo ocurrió cuando el cartero, al ver que el hombre no estaba en su casa, decidió dejar el paquete que tenía que entregar en la puerta. Sin embargo, lo que él no sabía es que el ladrón esperaba al acecho. Así, una vez vio que no había nadie cerca de él, se puso la bolsa por encima y cogió el paquete sin pensarlo dos veces.

"Al principio, creía que alguien me estaba gastando una broma", ha asegurado la víctima al medio local ABC. Y es que el hurto quedó grabado por la cámara de seguridad de la puerta de su casa, aunque debido a la bolsa no se sabe de quién se puede tratar.

Sin embargo, como así ha asegurado, aunque en un primer momento lo que sintió fue un gran cabreo, finalmente decidió no dar parte la policía. Como ha explicado, se trataban de dos cargadores para móviles que costaban alrededor de diez dólares, lo que equivale a nueve euros.

"Al final del día, es un poco gracioso", ha confesado Omar, quien se ha tomado con humor la creatividad del ladron, "me lo tomo todo de una buena manera, porque es algo que forma parte de la vida. Si solo ves lo negativo, no llegas a ninguna parte".