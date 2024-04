Los pijamas son prendas pensadas para estar por casa y sobre todo, para dormir, pero ahora se ha convertido en el uniforme de muchos jóvenes en China que acuden a sus puestos de trabajo vestidos con este tipo de ropa.

Esta tendencia se ha hecho viral en las redes sociales del país asiático, pero su origen tiene lugar en la joven Kendou S, que a modo de reivindicación se presentó en su trabajo en pantuflas y ataviada con su pijama.

En la publicación que compartió en su cuenta de Douyin, el Tik Tok de China, Kendou explicaba que su jefe le llamó para "tener una charla" debido a la ropa que utilizaba para ir al trabajo y que consideraba "demasiado informal o descuidada" por lo que debía "arreglarse para cuidar la imagen de la empresa"

Esta acción ha calado entre la generación Z, que ha continuado la reivindicación copiando a Kendou y publicando sus pijamas bajo el hastagh "trajes groseros para el trabajo".

La reivindicación también ha llegado a los profesionales del diseño y una diseñadora de interiores de Wuhan ha contado en The New York Times que no está de acuerdo en gastar tanto dinero en ropa para ir a la oficina: "Sólo quiero usar lo que quiera", "simplemente no creo que valga la pena gastar dinero en vestirme para ir a trabajar, ya que simplemente estoy sentado allí".

Por lo general, los hombres deben utilizar camisas o chaquetas con cuello mientras que a las mujeres se les pide que lleven vestidos con escote alto o, en su lugar, trajes de negocios.