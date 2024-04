La absurda respuesta que alguien escribió en el cartel de un baño público para pedir civismo: "Falta comprensión lectora"

No importa lo rica y fácilmente compresible que sea la lengua castellana, siempre habrá gente que no termine de entender una frase tan importante como mantener limpio un baño público que usa todo el mundo. Quizá es por la prisa al leer o por no comprender una palabra en concreto, pero está claro que a la persona que leyó este cartel no le quedó nada claro el mensaje.

Así lo demuestra la foto que publicó una tuitera este martes, una imagen del aseo del Hospital de Jerez de la Frontera en la que aparecía una nota que el servicio de limpieza había colgado.

"Papel higiénico hidrosoluble. Por favor, tiren el papel higiénico en el interior del WC", escribieron. Con este aviso, aclaraban que el papel se deshacía con el agua y que debían tirarlo al váter, es decir, lo que se suele hacer normalmente.

Está claro que, para pedir algo tan obvio, habrán tenido que ver repetidas veces papel sucio fuera del retrete. Sin embargo, no parece que fuera tan evidente para algunas personas, que no entendieron bien el cartel.

"¿Y qué hago? ¿Me lo como? Poned papeleras", escribió alguien abajo en boli, demostrando así que no había comprendido el sentido del mensaje, sino que pensaba que pedían que lo tiraran fuera del váter.

"La falta de comprensión lectora es preocupante", opinó la tuitera que compartió la imagen, que recibió decenas de respuestas. "Primero que no sabe leer y segundo que no entiende el significado de la palabra hidrosoluble. El conocimiento justo para no cagarse encima. Bueno, eso también lo pongo en duda", bromeó un usuario.