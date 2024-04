La aplaudida respuesta del propietario de un bar ante la queja de unos clientes: "Os fuisteis sin pagar y hubo que perseguiros"

Las reseñas de Google Maps son ya un aliado indispensable en cualquier restaurante. Especialmente para saber la calidad de la comida o cómo es el trato de los camareros. Y es que la mayoría de posibles clientes no dudan en revisar las opiniones a la hora de elegir a qué local ir.

Por ello es fundamental que todas las entradas estén revisadas, y así evitar fraude. Ejemplo de ello fue la crítica que un grupo de clientes hizo a un local, donde según ellos todo estaba congelado.

"Estuvimos cenando y la verdad es que la comida deja mucho de desear", comenzaba reseña de solo una estrella, "las croquetas dicen que caseras, y la primera ronda nos las trajeron congeladas por dentro. Tuvimos que decírselo y nos trajeron otras. Aun así, no estaban muy hechas. Las patatas, igual por dentro, estaban congeladas".

Por eso, los clientes lo tenían claro: "Vamos, deja mucho que desear. Después de leer buenos comentarios, por mi lado no volvería". Así, finalmente en las puntuaciones tanto la comida como el servicio conseguían solo una calificación sobre cinco, mientras que el ambiente ganaba dos.

Al ver la crítica, el propietario del bar no tardó en responder, demostrando como realmente el problema eran los propios clientes: "Os fuisteis sin pagar y hubo que perseguiros para que pagarais. Irse sin pagar de un bar en este país es un delito de estafa. Creí que habíamos "quedado en paz" cuando finalmente pagasteis".

"Pero ahora decidís sumar a la lista un delito contra el honor por injurias y calumnias al poner una reseña falsa. Os tenemos grabados en el interior y os verá corriendo en las cámaras del centro de la Seguridad Social contiguo a nuestro local. El bar estaba lleno de amigos que pueden testificar cómo ocurrió todo", ha explicado muy cabreado el dueño del local.

Como así se puede leer en la reseña, esta no es la primera vez que el grupo de amigos hacía ese engaño para poder conseguir comer gratis: "Tenemos el número de la tarjeta con la que pagasteis y tienes el detalle de hacer este comentario con tu nombre y apellidos. Sabemos que llevas haciendo esto toda la tarde por la ciudad".

"Nosotros en vuestro lugar borraríamos esta reseña. Si no es así, el martes pondremos en marcha todos los mecanismos de los que dispone la Asociación Provincial de Hostelería para perseguir este tipo de delitos", ha avisado el gerente del local.

"Hace falta ser gentuza y mala gente para tratar de estafar a una familia que trabaja de sol a sol para sacar a su negocio adelante. Y, no conformes, intentar hacer daño con una reseña falsa. Dices que no volveríais: no tenéis valor para volver", ha finalizado el discurso.