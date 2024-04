Una abuela se olvida de que había puesto caracoles a remojo y lo que pasó se convierte en un vídeo viral en TikTok

Para hacer caracoles en casa, si se compran vivos o se recogen del campo, lo primero es lavarlos bien, dejándolos en remojo y cambiando el agua en varias ocasiones. Estar pendiente es quizá también un requisito.

Pero a una abuela española se le fue el santo al cielo, olvidó que había puesto a esos moluscos gasterópodos en un cubo de agua, dentro del fregadero de la cocina, y se dedicó a otras labores.

Lo que pasó a consecuencia de eso se ha convertido en un vídeo que lleva ya 5,1 millones de reproducciones en TikTok. "Madre mía, madre mía, no me acordaba de los caracoles, me cago en la mar... por el suelo y todo...", se oye decir a la abuela.

Su nieta, que es la que graba el vídeo, se muere de la risa mientras muestra cómo los caracoles han salido de la cubeta y están por toda la cocina, en el suelo, en la encimera, en la vitrocerámica, trepando por los muebles altos, en el papel de cocina, sobre los botes de lavavajillas...

Y por más cómico que resulte, no es un olvido poco común, a juzgar por los comentarios que tiene el vídeo. "Se va a tirar encontrando caracoles dos meses, te lo digo por experiencia", dice una usuaria. "A mí me paso una vez que tenía que ir a recoger a los niños del cole y me olvidé de tapar la olla con 20 kilos de caracoles... hasta por el techo", decía otra.

Una más contaba otro caso: "Mi hija se metió un cubo de caracoles en la habitación y se levantó cubierta de caracoles, la venganza caracolil", decía con humor.