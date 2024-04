La queja de un 'tiktoker' ante el motivo por el que no le hablan en catalán: "Se piensan que por ser negro no sé"

El racismo no siempre es simplemente insultar a otra persona por su tono de piel, en muchas ocasiones, hay comportamientos discriminatorios que no se toman como tal. Por desconocimiento o porque nadie nunca se ha planteado que esto puede ser despectivo, muchas personas pueden equivocarse y no por ello deja de ser un error que debe de solucionarse.

Por ello, Misgo, un tiktoker que vive en Mataró, ha querido contar su experiencia hablando en catalán, El joven, de tez negra, ha asegurado que algunas personas en Cataluña no se dirigen a él de la misma manera que sí lo hacen con otras de su mismo color de piel.

"Entre vosotros los blancos habláis catalán, pero cuando habláis conmigo pensáis que como soy negro no lo hablo", ha asegurado el joven en uno de sus últimos vídeos en Tiktok. En un perfecto catalán, Misgo suele subir contenido ensalzando el idioma, por lo que no entiende esta discriminación.

Como así ha explicado, todo el mundo le habla en castellano porque creen que no entenderá en el caso de hablarte en catalán. Aunque, según ha explicado, lo que él quisiera es poder practicar este idioma con nativos: "A mí me gustan mucho las lenguas, hablo cinco, entre ellas el catalán".

Por eso, al ver como nadie se ha planteado nunca que él podría saber el idioma regional como cualquier otro habitante, no ha podido evitar asegurar que le provoca "rabia": "Ves a gente blanca habla en catalán, pero luego se dirigen a mí en castellano".

El vídeo, que cuenta ya con más de 28.000 reproducciones, se ha llenado de todo tipo de comentarios. Aunque la mayoría han asegurado que lo hacen "por respeto" a que la otra persona no sepa. Aun así, al escuchar sus palabras, muchos han agradecido al joven su "interés" por la lengua.