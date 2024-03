Comparte la tierna poesía que su padre ha dedicado a su madre por llevar más de 50 años juntos: "Que alguien me dé un abrazo"

Encontrar el amor eterno no es una tarea fácil. Conseguir mantener la llama de la pasión intacta tras décadas de relación es algo que no muchas parejas pueden lograr, aunque no es imposible. Por ello, al descubrir cómo dos personas pueden llegar a sentir lo mismo que el primer día tantos años después, es digno de admirar.

Prueba de ello ha sido la emotiva dedicatoria que Borja Pavón ha compartido en su perfil. El usuario de x, la red social conocida anteriormente como Twitter, ha mostrado la poesía que su padre le ha dedicado a su madre porque se cumplía "52 años" desde "que se conocieron".

"Estoy llorando", ha confesado antes de compartir una imagen en la que se puede leer el texto de puño y letra de su progenitor. Aunque, para quienes no puedan entender la letra, también lo ha escrito en su publicación: "Hace mucho, cuando pensamos que el tiempo era eterno, despertamos nuestra primavera para dormir en nuestro invierno".

"Que alguien me dé un abrazo", ha pedido al descubrir las bonitas palabras que sus padres se han dicho por 52 aniversario. Aunque no solo él se ha emocionado.

La publicación, que cuenta ya con más de 33.500 visualizaciones, se ha llenado de todo tipo de comentarios. "Qué bonito", "es precioso" o "se me ha metido algo en el ojo" han sido algunos de los mensajes más repetidos.