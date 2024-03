Así ha cambiado Wendy Sulca, la cantante que se hizo famosa de niña por 'La tetita': "Ya no tengo ocho años"

Hace años un trío de artistas latinoamericanos, conformado por Delfín Hasta el Fin, La Tigresa del Oriente y Wendy Sulca se hizo muy popular, incluso en España, donde llegaron a ser parte del cartel de festivales como el YouFest (2012).

De eso hace muchos años y sus protagonistas han cambiado mucho, quizá porque la fama le pilló muy de niña, la que más la peruana Wendy Sulca. Ahora es una joven de 27 años que triunfa como cantante y actriz.

Sulca ha sido invitada en programas como La Voz Perú y La Voz Chile, ha sido la presentadora de los MTV Millenial Awards y ha protagonizado dos películas, además de seguir con su carrera musical.

El humor la ha acompañado siempre y ahora la cantante se ha sumado a una moda de redes sociales que consiste en grabar un vídeo de presentación en formato "soy... y obviamente que...".

"Soy Wendy Sulca y obviamente siempre me preguntan si soy la de La Tetita", dice para comenzar, pues La tetita es una de sus canciones más recordadas, mientras pasea por un parque.

"Soy Wendy Sulca y no, no me gusta la cermeza", añade, pues esa canción, Cerveza, cerveza, también muy conocida, pronunciaba mal la palabra cerveza. En el vídeo, la propia Wendy bromea con esa mala pronunciación de cuando era niña y con los memes que se crearon al respecto.

"Por supuesto que ya no tengo ocho años de edad", dice y para bromear de nuevo, añade: "Soy Wendy Sulca y obviamente no vuelvo a mandar saludos a tu tía Rosa Melano".