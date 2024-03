Una mexicana duda de su nivel de español al llegar a Andalucía: "Cortan las palabras"

El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo con más de 548 millones de hablantes y, por ello, en las escuelas de los países que no son hispanohablantes se estudia como segundo idioma o como asignatura optativa.

Para la gente que comienza a estudiarlo, el español entraña alguna que otra dificultad y el principal escollo suelen ser los tiempos verbales y su conjugación. Sin embargo, entre hispanohablantes también existen obstáculos para entenderlo como le ha ocurrido a una tiktoker mexicana que no lograba comprender el español hablado en Andalucía.

La usuaria de Tik Tok ha explicado que su lengua materna "es el español, el mexicano" y que lo había hablado toda su vida al igual que había visto "muchas series españolas" en las que "entendía todo" pero al escuchar el andaluz dudó hasta de su "nivel de español".

"No entiendo muchas cosas, hablan como súper rápido y al mismo tiempo como que cortan las palabras y agregan vocabulario que no conozco", ha reconocido.

"Saqué a mi perrita a pasear, se me acercó un señor con su perrito y me dice algo que no entendí. Y le dije: '¿Perdón?' Y me volvió a decir otra cosa que no estoy segura de haber entendido lo que me quiso decir. No quería contestar algo que no tuviera nada que ver, solamente me reí y me fui", ha contado.

El acento andaluz se caracteriza por el seseo y el ceceo, es decir, en lugar de pronunciar una C, esta se convierte en una S, y viceversa. Así, cerveza será serveza y cena se dirá sena. Asimismo, en Andalucía también es habitual que los verbos regulares conjugados con el participio pierdan la letra D, y se escuche decir a sus habitantes he jugao, en lugar de he jugado.