Un avión comienza a caer y uno de los pasajeros del vuelo graba un vídeo para su madre: "Por si no lo cuento"

Uno de los miedos más comunes es el medio a volar en avión. Y es que si b bien este tipo de transporte es uno de los más seguros, el viajar por las alturas y el estar tanto tiempo si poder moverse no es sencillo para muchas personas. Si a todo esto se le suma la mala experiencia que vivieron los pasajeros de un vuelo de LATAM, no es de extrañar que muchos no quieran volver a pisar un aeropuerto.

Todo comenzó el lunes, cuando la compañía fletó un vuelo de Sydney a Auckland. Todo parecía ir sin ningún problema hasta que el avión sufrió un "fuerte movimiento" debido a un "fallo técnico", como así ha explicado la compañía. Así, 50 de sus pasajeros tuvieron que ser atendidos por los servicios de sanidad por lesiones leves o moderadas aunque uno de los viajeros resultó gravemente herido.

Lo que se vivió en el interior del aeroplano, como así han descrito los viajeros, fue una "pequeña caída rápida" que hizo estallar todas las alarmas. En un silencio absoluto, provocado por el miedo generalizado, uno de los asistentes no dudó en grabar el que creía que sería su "vídeo final". "Por si no lo cuento", escribió el joven para su madre.

En la grabación, se puede escuchar cómo los trabajadores explicaban que se encontraban teniendo "turbulencias muy fuertes" mientras que daban indicaciones a los viajeros. Estos, sin saber qué hacer, solo podían agachar la cabeza, como así se ve.

La tensión era palpable tanto por la actitud de las personas como por los propios azafatos. Aunque finalmente todo quedó en un susto y el avión finalmente pudo pisar tierra sin mayor problema. Lo más llamativo es que se trataba de un Boeing, un tipo de avión muy utilizado por las aerolíneas, pero que en los últimos años ha sido protagonista de una gran cantidad de polémicas.

Así, no son pocos los que aseguran que no quieren montarse nunca en este tipo de aeroplanos. "¿Qué está sucediendo? He visto aviones Boeing estrellarse o tener problemas casi todos los días" o "Qué miedo volar con ellos" han sido algunos de los comentarios más destacados. Aunque otros se alegran de que los pasajeros estén a salvo.