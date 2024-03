Dos alumnos de primaria intentan 'sobornar' con 1.900 euros a su profesora para que les suba la nota: "Mi trabajo es maravilloso"

Una profesora de primaria se ha hecho viral en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, después de compartir el inaudito soborno que le hicieron sus alumnos para que les subiese "un punto en la media" final del curso a cambio de la cantidad de 1.900 euros.

"Por estas cosas, mi trabajo es maravilloso", ha comenzado diciendo María Jesús, la docente detrás del usuario @Mariaj_hr, en su post. Y es que "llegar al aula y encontrarte" con un fajo de billetes de 50 euros extendidos sobre la mesa no es una situación que pase desapercibida.

Del mismo modo, la carta de "dos alumnos" que se encontró junto a la cuantiosa cantidad de dinero también ha generado un debate en la red social de Elon Musk a cuenta del motivo por el que lo hicieron estos menores.

"Estimada María Jesús. Te proporcionamos, con la iniciativa de que nos subas un punto en la media, este fajo de 1.900 euros", se puede leer en la carta escrita a mano y firmada por una joven llamada Ángela.

Aunque, por el momento, la profesora no ha desvelado si el dinero es falso o no, muchos internautas ya se han atrevido a opinar sobre el asunto. "Por ese les meto un 10 a todos"; "No se puede ser tan rata de no llegar a 2000. Qué menos" y "Estas chicas tienen claro cómo funciona el mundo. Tendrán éxito en lo que se propongan" son algunos de los comentarios que han vertido sobre esta publicación que acumula más de 20.000 'me gusta' y más de 2 millones de visualizaciones.