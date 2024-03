Una española se queda sin palabras al ver cómo se comporta la gente de Hong Kong en el IKEA: "Aquí vienen a pasar el domingo"

Viajar al extranjero puede ser toda una aventura, especialmente si es a un país con una cultura muy diferente a la propia. Por ello, incluso acudir a una gran multinacional puede ser provocar un shock. Y es que muchas de estas empresas se adecuan a los hábitos de sus clientes para conseguir atraer al máximo número de personas.

Prueba de ello es lo que ha vivido Alba Jimenez, una tiktoker que se encuentra viajando por Hong Kong. La joven, conocida en redes sociales por sus vídeos de viajes, se ha quedado "alucinada" al visitar un Ikea por cómo se comportaban las personas en él: "La surrealista imagen del Ikea de Hong Kong".

"Esto es una de las cosas más heavy", ha comenzado a explicar la creadora de contenido a través de su TikTok. Y es que, como así ha asegurado en España, "no puedes tumbarte en una cama a dormir", pero "en China" es muy diferente, como así ha asegurado.

"Puedes echarte una siestecita en el sofá, teletrabajar, ponerte romántico en otro" ha comenzado a explicar alba mientras muestra como incluso algunos ven la televisión en la propia tienda. De hecho, como así ha explicado, algunas familias llegan incluso a "pasar el domingo" comiendo y durmiendo en la tienda.

Así, como se puede ver, "todas las camas están deshechas" porque "la peña se tira a dormir". El vídeo cuenta ya con más de 334.000 reproducciones y no son pocos los comentarios que muchos usuarios han compartido. Y es que, para muchos, el único problema es que "en España no somos valientes" y por eso la gente no sigue el ejemplo de Hong Kong.