Una mujer denuncia la oferta de trabajo a la que asistió y el beneficio "gratis" que tenía

Una española que vive en Dublín ha denunciado las "ofertas de trabajo vergonzosas" que se ofrecen en España y ha puesto como ejemplo el salario que le ofrecían cuando realizó una entrevista de trabajo con una empresa española hace un año.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok, la española ha explicado que cuando realizó la entrevista, no le decían cuál sería su salario y optaron por escribirlo "en el chat de la videollamada por la basura que me estaban dando".

La tiktoker añade que "el proceso de selección era para un puesto de responsabilidad" para el que se necesitaban al menos "tres años de experiencia".

"El salario se lo tuve que preguntar porque si no no te lo dicen, era lo mismo que cobraba en España de prácticas dos años antes. Le dije que me parecía bastante bajito por no decirle que eran unos explotadores", ha asegurado.

Además, ha proseguido, la dijeron que tenía otro tipo de beneficios como "café gratis en la oficina".

"Lo peor de todo es que se sigue diciendo que está feo preguntar el salario en una entrevista. Obviamente tengo que saber lo que voy a cobrar, ¿no?", ha comentado una seguidora.