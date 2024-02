La aplaudida respuesta de un taxista después de que un cliente quisiera estafarle: "Sé cuando alguien me está mintiendo"

Un taxista llamado Mario ha acumulado más de dos millones de reproducciones en TikTok después de publicar uno de los extractos de su directo de Twitch, donde retransmite como es su día a día conduciendo.

Con más de 75.000 seguidores en la plataforma de Amazon, hay muchos que quieren conocerle en persona y, por eso, llaman a su taxi para que les lleve a la casa.

El problema es que uno de ellos, además, quiso aprovecharse de su fama para engañarle y asegurarle que solo le iba a pagar 15 euros por un trayecto que podía llegar a costar 30 euros.

"No tengo más en la cuenta", le ha asegurado al taxista que, en vez de perder la calma, ha empezado a intentar encontrar soluciones. "¿No te pueden hacer un bizum?", ha querido saber.

Entonces, el cliente ha querido mantener su idea y ha asegurado que "vive solo" y nadie podía pasarle dinero. Una declaración que Mario no se ha creído.

"Llevo mucho tiempo en esto, sé cuando alguien me está mintiendo y no me creo que no tengas relación con ningún familiar", le ha comentado: "Para mí es una putada grande, porque estoy trabajando".

Unas palabras, seguidas por un largo silencio, que han sido suficientes para que, al llegar al destino, la tarjeta funcionara mágicamente. Aunque ha intentado regatear céntimos, finalmente todo ha salido normal. "Perdón por intentar hacerte el lío", se ha disculpado el cliente fuera de cámara.

Una resolución del conflicto tan pacífica que ha sido muy aplaudida por "profesional" en redes sociales. Eso sí, en los comentarios había muchos que creían al cliente y aseguran que tendría que haber sido más caritativo. Por otra parte, otros señalaban que no necesitaba el viaje en taxi con urgencia y que, si no podía pagarlo, que no lo hubiera pedido.

En general, han agradecido que haya tenido en cuenta la seguridad del viajero, pues muchos otros taxistas paran en seco el vehículo al saber este problema y dejan tirados a las personas en medio de la carretera.