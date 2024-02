Los mejores memes de la venta de entradas del segundo concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu: "¿Qué mail?"

Taylor Swift ha vuelto a causar furor en España tras anunciarse en su web un segundo concierto en Madrid. Y, como no podía ser de otra forma, la venta de entradas ha vuelto a generar largas colas virtuales y desesperación, pero también alegría de los que se han hecho con una -o varias-. Y también ha provocado humor, mucho humor en redes.

A la ya agotada fecha del 30 de mayo, este miércoles se ha sumado la del 29 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu, y ambas son las dos únicas paradas que el The Eras Tour hará en nuestro país, al menos de momento.

Esto ha hecho que muchos usuarios, que no lograron hacerse con una entrada para el primer show anunciado, intentaran comprar una para esta segunda cita.

Pero, de nuevo, esto dependía de una cola virtual a la que había que acceder mediante un código que mandaba Ticketmaster, algo que ha generado mucha confusión, pues había gente que no lo había recibido.

Sin embargo, aunque muchos se han tomado con decepción no haber podido adquirir el pase, otros han preferido llenar las redes de memes, desde los que hacen referencia a su mala suerte por no poder comprarlas hasta los que bromean con que Taylor Swift ha vendido todas las entradas de una segunda cita en España que quizá no sabía aún que tenía que protagonizar.