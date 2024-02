El "desagradable" momento que una joven ha vivido por los inesperados comentarios de otra mujer: "Tienes muchas canas"

Con el paso de los años, lo normal en muchas personas, es que en su cabello comiencen a aparecer canas. Un hecho completamente natural que muchos intentan disimular tiñéndose el pelo, mientras que hay quien decide mostrar su pelo al natural. Prueba de ello es la usuaria de Tiktok Alba Gata, aunque, lo que ella no esperaba es que su decisión podría molestar a alguien.

Como así ha contado en uno de sus últimos vídeos, mientras estaba con su hija, ha vivido "uno de los momentos más desagradables" que ha tenido en su vida debido al comentario de una mujer. Y es que para la señora, a la que no conocía de nada, mostrar el pelo canoso no es "decente".

"Estaba en el parque con mi hija. Se me ha acercado una señora joven, que no tendría más de 48 años, preguntándome si la que estaba ahí era mi hija, y me ha dicho que soy muy joven", ha comenzado a contar Alba en su perfil.

Pero lo cierto es que aunque tenga solo 30 años, su pelo da la sensiación, según la señora, de que tiene mucha más edad. Unas palabras a las que la tiktoker no ha querido dar mucha importancia: "Me ha dicho que con esas canas parece que tengo más años. Me da igual, pero es un comentario desagradable. Le he dicho que ella opina eso y que otra gente dice que me queda bien".

Sin embargo, la conversación no se quedaría ahí, y "no contenta con ese comentario", la mujer decidió darle una solución. Como así ha narrado la joven madre, la señora le ofreció ir a la peluquería de su hija para "echarle un tinte para tapar todas esas canas, porque así, por lo menos, estaría decente".

Al escuchar estas palabras, Alba no pudo quedarse callada: "Con las que esa mujer me ha dicho eso, le he respondido que espero que ella nunca condicione a sus hijas como lo está haciendo ahora mismo. Y me he ido".

Como ella, no han sido pocos los comentarios que no podían creerse la situación y han acusado de "inoportuna" a la mujer: "Que rabia. A mí me pasa igual. Las que tienen canas son las que más critican las mías. Y les digo, lo mío se arregla, lo tuyo no".