Una recepcionista explica por qué puede fallarte la tarjeta de la habitación de hotel: "Yo no tengo la culpa"

La mayoría de hoteles optan por las tarjetas magnéticas para que los clientes tengan acceso a las habitaciones y una recepcionista ha explicado a través de un vídeo publicado en Tik Tok el motivo por el que a veces no funcionan.

"Soy recepcionista de hotel y no, no te funcionan las llaves porque las hayas puesto cerca del móvil", comienza explicando unatipicamota, "seguramente debas algo que tienes que pagar y te hemos bloqueado la puerta".

"Siento mucho si no te gusta pagar a la entrada, no es que yo haya puesto la norma, es que se ha ido más de una persona sin pagar y luego la tarjeta no pasa", ha puntualizado.

"Yo no tengo la culpa de que te haya pasado algo en tu viaje, que estés enfadado, que estés triste, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo", ha querido matizar la joven.

La publicación se ha llenado de comentarios de personas que no estaban de acuerdo con la joven e incluso de otros recepcionistas que no compartían la explicación: "Las llaves sí se desmagnetizaban con el móvil… Yo he estado de practicas en un hotel y pasaba".

"Es más común que se desmagneticen que que te hayan bloqueado. Lo primero me ha pasado más de cinco veces, lo segundo cero", ha escrito otro usuario.