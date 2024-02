Un hombre que se hace llamar el 'Spiderman provida' escala The Sphere en Las Vegas para protestar contra el aborto

Fue uno de los hitos más importantes del año pasado. Las Vegas inauguró en octubre su impresionante The Sphere, un recinto futurista en forma de esfera destinado a albergar diferentes eventos, tanto deportivos como musicales. De hecho, en todo el mundo pudieron verse las imágenes del espectacular concierto que ofreció U2 en la estructura.

The Sphere mide 112 metros de alto, cuenta con un diámetro de 157 y está envuelta en pantallas que suman más de un millón de LED. Una megaestructura... en cuya cima ha aparecido este jueves un hombre. Los habitantes de Las Vegas no se lo podían creer cuando, efectivamente, vieron en lo alto del recinto una diminuta figura que, no obstante, se encargó personalmente de que sus seguidores fueran testigos en las redes sociales de su hazaña.

Según la Policía de Las Vegas, se trata de un joven de 24 años conocido en Internet como Maison Des Champs, quien ha sido arrestado y acusado de vandalismo. Según apuntan, el motivo de esta proeza era meramente publicitario y denunciador.

No es la primera vez que Des Champs protagoniza un episodio similar a este. De hecho, es un escalador profesional que trepa edificios altos en todo Estados Unidos para protestar en contra del aborto.

Una labor que realiza, según su perfil de redes sociales, bajo el nombre de "Spiderman provida". En esta ocasión, el activista estaba "recaudando dinero para una mujer embarazada en dificultades financieras".