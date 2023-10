MSG Sphere: el colosal estadio de Las Vegas con millones de luces LED

Ya casi todos aceptan el autotune en los artistas, por lo que los fans buscan que lo que destaque sea la puesta en escena; son pocos los que van al teatro, puesto que prefieren los efectos especiales del cine; los forofos del fútbol no tienen que ir al campo para ver los partidos de su equipo; y así pasa con otras actividades que antes triunfaban pese a ser completamente analógicas. Por ese motivo, el mundo del espectáculo en directo ha tenido que reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos.

El ejemplo más impresionante de los que se ha visto hasta la fecha ha sido el recién inaugurado estadio MSG Sphere de Las Vegas (EEUU). Se trata de un megaedificio esférico de 112 metros de alto y 157 de ancho cuyas paredes están cubiertas por pantallas LED y que pretende servir para conciertos y eventos deportivos de la 'ciudad del pecado'.

La inauguración del recinto la ha protagonizado U2, un conocido grupo de rock alternativo irlandés con años de exitosa trayectoria. Pese a la gran elección de la música, el MSG Sphere ha sido noticia por lo que sucedía alrededor mientras la banda tocaba: 53.9000 metros cuadrados compuestos de 1,2 millones de discos LED, con 48 diodos LED individuales cada uno, que mostraban colosales imágenes y un arcoíris de colores alrededor de los espectadores.

El resultado del espectáculo de luces acompañado de buena música ha sido compartido tanto en las redes sociales de MSG Sphere (@SphereVegas en X) y de U2 (@U2). En The Telegraph señalan que lo que este estadio ha demostrado que se puede hacer "cambiará el entretenimiento en vivo para siempre", The Guardian describe la experiencia como "absolutamente asombroso" y The Hollywood Reporter como "una deslumbrante odisea visual".

Si bien las luces LED de MSG Sphere podrían quitar protagonismo a los músicos, todos se atreven a recalcar la gran innovación que supone este estadio. Los de toda la vida posiblemente sigan existiendo, ya que fabricar esta megaconstrucción es bastante costosa, y eso hace que la experiencia que ahora se puede disfrutar en Las Vegas sea todavía más original e impactante.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.