El expresidente de Colombia revela su pasión musical y toma el control de una consola en un evento privado

El expresidente de Colombia Iván Duque ha dejado ver su faceta de DJ en un evento privado en Cartagena. En el cierre del congreso organizado por la Global Leadership Community, una reunión que congregó a cerca de 35.000 jóvenes líderes de prestigiosas empresas a nivel mundial, tomó el control de la consola y dio a la concurrencia una buena dosis de música electrónica y reguetón.

Los vídeos del exmandatario saltaron a las redes sociales y hubo reacciones de todo tipo. Unos apoyaron su nueva afición y otros cuestionaron la relevancia de su anterior cargo presidencial para dedicarse a la música.

El expresidente ha sido conocido por su inclinación artística, participando en festivales de jazz y hasta interpretando vallenatos. No obstante, fue luego de su presidencia cuando reveló un interés más profundo por la producción musical. “Estoy intentando aprender a producir música... Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores”, reveló Duque en una entrevista para el programa digital Desnúdate con Eva.