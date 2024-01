Una chica pide los apuntes a una compañera y le responde con este inesperado audio

La tiktoker Eliaind compartió la brutal respuesta de una de sus compañeras de clase tras pedirle los apuntes de una asignatura y el vídeo ha causado un gran debate entre los usuarios de la red social.

"Oye, perdona, no tendrás lo de los apuntes de Francisco, ¿verdad?", preguntó la chica a una compañera, que envió un mensaje que posteriormente borró y contestó con un "lo siento".

"¿Eso es que no?", insistió la usuaria de TikTok, que recibió una respuesta totalmente inesperada. "Muy resumidamente, sí. Si quieres una explicación más larga, soy una persona enferma, que se ha dejado el culo por ir a cada una de las clases de ese señor, que me he dejado la puta mano y la vida por apuntar cada cosa que salía de esa boca y... no te conozco de nada", expresó a través de un audio la otra chica.

En el audio, la compañera de la tiktoker hizo hincapié en que no le iba a pasar sus apuntes. "Sonaré hija de puta o lo que quieras, pero creo que cada uno se tiene que ganar las cosas", concluyó de manera tajante.

Tras escuchar el audio, la usuaria de la red social no dudó en contestarle también de manera contundente: "Lo que suenas es maleducada. Pero vale. Me bastaba con que me dijeses que no".

El vídeo se ha hecho viral, alcanzando casi 350.000 visualizaciones, y ha generado todo tipo de opiniones. "Tiene razón, llega un punto que da rabia que seas de las pocas que va a clase a tomar apuntes y que los demás se aprovechen de ti", expresó una de las usuarias. "La chica está siendo totalmente razonable y yo también te diría lo mismo, no se puede vivir del esfuerzo de los demás", comentó otro.

Pero también hubo quienes apoyaron la opinión de la tiktoker. "A ver, son apuntes, que algunos se piensan que están regalando un riñón", "Que gente más ridícula, ni que estuvieran en Harvard compitiendo por nota" y "Yo siempre he dejado lo que sea a quien sea y eso nunca me ha quitado mis méritos. Hoy por ti, mañana por mi", fueron algunos de los comentarios.