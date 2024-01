Se cae por las escaleras mientras graba un audio de Whatsapp y se vuelve viral: "Quedó di vi no"

Los audios de Whatsapp muchas veces se hacen virales por diferentes motivos, pero esta semana un usuario de Twitter ha roto los esquemas al compartir el sonido grabado a través de la aplicación de mensajería mientras se caía por las escaleras.

AlgunMatias ha publicado en su cuenta de Twitter lo que le ocurrió: "Ayer me caí de la escalera de mi casa. Bajé 12 escalones de espalda a toda velocidad".

La caída le dejó hematomas en la parte de la espalda y en el trasero, pero las heridas no quitaron que el audio que estaba grabando quedara bien: "estaba grabando un audio y quedó di vi no".

Por ello, el tuitero aconseja no mandar audios en plena bajada de escaleras: "No manden audios mientras van bajando las escaleras o les podría pasar esto".

Asimismo, algunos de sus seguidores a los que también les había pasado se han sumado a compartir sus mensajes de voz mientras se caían: "Yo me caí en el colectivo mandando un audio, quedó todo grabado. No es una bolsa de papas lo que se cae, soy yo. Lo peor es que me dijeron 'señora' ah".