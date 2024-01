Consigue que un multimillonario le pague tres meses de alquiler con una sorprendente petición

El joven no se lo podía creer. flavioandflavio / TIKTOK

Los precios del alquiler están al alza, y no solo en España. Vivir sin compartir piso en una gran ciudad es en muchos casos un reto casi imposible. Por ello, muchos jóvenes se ven obligados a malvivir en habitaciones pequeñas o incluso en trasteros sin acondicionar.

Sin embargo, este no es el caso de un tiktoker de Nueva York. Y es que, como así ha asegurado, no paga el alquiler de su piso. No es que el joven viva de okupa, sino que un multimillonario es el encargado de abonar los gastos.

"Así es como llevo sin pagar el alquiler de mi casa desde hace tres meses" ha comenzado a explicar en el pie de su vídeo más viral de TikTok. "Hay una mega mansión que están construyendo frente a mi calle. Y vale como unos 50 millones de dólares", ha explicado.

Lo que no se hubiera imaginado jamás el joven es que la familia propietaria de la casa estaría dispuesta a hablar con él. Al principio, no hizo caso de lo que estaba ocurriendo, mientras él seguía viviendo con su pareja, hasta que le llegó una carta.

"Hay familiares (de la persona famosa) que se están a punto de mudarse a vivir a esta comunidad", se podía leer en el mensaje. "Se mudan este fin de semana y se va a celebrar una fiesta. Nos preguntábamos si podría desalojar el apartamento", además de la petición e incluía la fecha y las horas en las que querían estar a solas.

Aunque lo más llamativo era que a cambio de poder irse, había una llamativa oferta: "Hemos contactado con su casero, sabemos cuánto pagas de alquiler. Estamos dispuestos y podemos cubrir, por ejemplo, un mes de alquiler".

Una petición que a Flavio, el joven tiktoker, no pudo sorprenderte más y, por ello, decidió aprovecharse. Tras buscar en Google quién era el magnate descubrió que no pasaría nada si pedía más meses: "Me dije: '¿Sabes qué? Voy a pedir tres meses'".

Así, finalmente Flavio consiguió los tres meses de alquiler. Una historia que rápidamente se ha hecho viral, pero que a algunos usuarios ha preocupado. "Amigo, yo borraría esto hasta después de febrero", le aconsejaba uno de ellos para evitar que el millonario descubriera que estaba contando el tema de la fiesta.