El "invento buenísimo" que encontró una española en un baño público de Hawái: "No sé si esto lo tenemos en España"

Viajar al extranjero es una gran oportunidad para conocer de primera mano la cultura y el estilo de vida de otros países. Sin duda, una enriquecedora experiencia que, en un momento dado, te permite descubrir cosas interesantes hasta en los lugares más inhóspitos.

"Acabo de entrar a un baño de Hawái y me he encontrado una cosa que vas a flipar", comienza diciendo en usuario la usuaria de TikTok @carmenllatas, una joven que se encuentra de viaje en este popular destino de Estados Unidos.

En su recorrido por este baño público de Hawái, la joven muestra los accesorios que encuentra a su paso, desde el dispensador de papel hasta "bolsitas para tus cosas íntimas". Sin embargo, de pronto, se percata de algo que no había visto nunca.

"A lo mejor parezco una cateta, porque no sé si lo tenemos en España, que puede que sí, pero lo he averiguado hoy", reconoce, justo antes de mostrarlo. Al parecer, a diferencia de lo que pensaba en un inicio, no se trata de un simple dispensador de papel, sino que el papel desechable en cuestión presenta la forma de la taza del váter.

De esta forma, la gente evita tocar con las piernas la misma zona que el resto del mundo, al colocar este trozo de papel sobre el retrete. "Es un invento buenísimo. ¡Qué higiene tienen aquí! Yo esto lo acabo de averiguar", asegura.

Al poco de que este vídeo se hiciese viral, la usuaria de TikTok ha recibido cientos de comentarios de españoles que, lejos de ser la primera vez que ven este "descubrimiento", sostienen que está presente en multitud de baños, tanto en Europa como en España. "Por favor, decidme que no era la única que no sabía que eso existía", se lamenta la joven en los comentarios.