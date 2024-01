La "surrealista" revisión de un examen universitario a un alumno: "Mira, si redondeas, el 2,4 es un 8"

Cada año, miles de estudiantes universitarios se someten a intensivas horas de estudio durante las Navidades para preparar los -en ocasiones, temidos- exámenes de enero. Y es que no es para menos, pues muchos alumnos de facultades de España se juegan todo a la nota que obtengan en las pruebas finales de sus asignaturas.

Sin embargo, en algunas ocasiones, acudir a la revisión con el profesor o profesora puede marcar la diferencia en la calificación final. O, al menos, así le ha ocurrido a @alcepulcro1, un usuario de X -anteriormente, Twitter-, que no ha dudado en compartir el fructífero resultado tras la reunión con su profesor, disponible los días posteriores al examen.

"La revisión de examen más surrealista que he tenido en mi vida", ha escrito el joven, ilustrando la situación con dos imágenes, en las que muestra el antes y el después, que no han pasado desapercibidas.

Al parecer, este universitario, que cursaba la asignatura de Arqueología General, obtuvo tan solo 2,4 puntos sobre 10 en su calificación final. Una nota provisional, teniendo en cuenta que todavía no se había sometido el examen a revisión. "No definitiva. Para revisión: miércoles 25 de enero, de 12 a 13 horas", puede leerse en el aviso.

Es por ello por lo que, obviando el error en la fecha de la revisión -en realidad, se trata del 24 de enero-, acudió al encuentro, saliendo de la revisión con una calificación radicalmente distinta: "8,1 notable".

Desde entonces, varios internautas han comentado lo sorprendente de este caso, viralizando el post, que, actualmente, acumula más de 1,3 millones de visualizaciones. "Mira, si redondeas el 2,4 es un 8", comenta un usuario, entre risas.

Otros, en cambio, han aprovechado para relatar anécdotas similares. "Aún recuerdo cuando fui a una revisión con un 1,8 y el profesor me dijo, bueno vamos a empezar a corregir tu examen. Cuando llevaba ya un 5, me contestó: ¿Contento? Cogí mis 6 créditos y me fui del despacho", cuenta otro internauta.