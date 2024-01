Un 'tiktoker' muestra cómo es el portero automático de su bloque de pisos y desata la confusión entre los usuarios: "¿Con llave?"

Para poder entrar en una casa ajena, lo que uno debe de hacer es llamar al timbre, o a la puerta en su defecto. Sin embargo, cuando se trata de bloques de piso, lo más normal es encontrarse con un portal automático. Así, solo pulsando un botón, el vecino de la casa puede abrir el portal sin la necesidad de bajar a hacerlo manualmente.

Pero, por muy simple y obvio que parezca esto, como así ha mostrado el usuario de TikTok Rekadista, en su bloque de viviendas su funcionamiento es muy diferente. Así, aunque el telefonillo esté pensado para que las personas sin llave puedan acceder a la vivienda, en la suya es necesaria una llave para poder llamar.

Como se ve en el vídeo, si uno quiere marcar a un piso, es necesario abrir la puerta, cerrada con llave, que encierra al aparato. "Se acabó eso de molestar a cualquier hora", ha explicado el hombre en su publicación.

Según ha asegurado, esta decisión se ha tomado para evitar que las personas que decide hacer bromas "por la noche" no puedan llamar a los vecinos y salir corriendo. Aunque, también es consciente de que los carteros pueden necesitar llamar, por lo que piensa que "tendrá una llave". Sin embargo, eso no es lo más llamativo, y es que la misma llave que abre el portero automático también sirve para la puerta del portal.

El vídeo cuenta ya con casi millón y medio de reproducciones y miles de comentarios extrañados. No son muchos los que no entienden la necesidad de cerrar con llave, puesto a que este tipo de aparatos sirven precisamente para quienes no cuentan con llave para acceder al interior. "No tiene sentido, los inquilinos no pican, pica el que no tiene llave del portal", ha comentado un usuario.

Otros tampoco entienden cómo van a poder recibir los paquetes los inquilinos de la vivienda si la hace falta una llave, y destacan que es "poco seguro" que un cartero tenga las llaves del portal. Por eso, muchos auguran el peor final posible para la puerta: "El cristal va a durar medio día".