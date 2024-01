Las aplicaciones para ligar están llenas de todo tipo de personas, desde los más reservados a los que son demasiado directos. Pero, en ocasiones, estas herramientas terminan 'emparejándote' con gente de lo más curiosa, sobre todo cuando el destino hace que te la encuentres en lugares de lo más inesperados.

Así le pasó a un tiktoker de 27 años que narró una historia que vivió hace algunos años con una chica que conoció a través de Tinder. Después de un poco de charla, decidieron quedar para verse en persona y terminaron pasando la noche juntos. Sin embargo, a la mañana siguiente se despidieron temprano, sin saber que volverían a verse apenas minutos después.

Él se marchó de su casa alegando que entraba a trabajar, mientras que ella le dijo que se tenía que ir a una entrevista. "Me comentó para qué tipo de empleo la habían llamado, pero no me dijo la empresa. Además, a mí no me gusta contarle a la gente que acabo de conocer dónde trabajo yo", relató el joven.

Entonces, ambos cogieron sus respectivos coches y comenzaron a conducir, momento en el que él se dio cuenta de que ella iba detrás de él. "¿Me está siguiendo?", se preguntó el tiktoker, pero entonces pensó que quizá tenía la entrevista en su empresa.

Y así fue, ambos aparcaron y charlaron sobre la casualidad que suponía esto. Pero entonces se dio cuenta de algo: sus jefes le habían pedido que ese día asistiera a la entrevista de una candidata, y todo apuntaba a que era ella. Ambos acordaron fingir que no se conocían para que no hubiera ningún malentendido.

"Yo no tenía influencia en el proceso contratación de ella, aunque mi jefe y mi supervisor me habían solicitado que estuviera presente en aquella reunión acompañándolos para dar un poco de feedback y porque en principio la mujer trabajaría en mi área", narró el usuario en su vídeo, que ya acumula más de 200.000 visitas.

Finalmente, su jefe decidió contratarla, por lo que comenzó a trabajar en su compañía, aunque en otra área. "Fuimos colegas en la empresa por cuatro años. Mis jefes nunca se enteraron de que nosotros habíamos tenido una cita", aseguró el tiktoker.

Aunque el joven aseguró que ella y él no volvieron a hablar de esa cita en los cuatro años que trabajaron juntos, tampoco aclaró si habían vuelto a mantener una relación tan estrecha. Aun así, sí confirmó que actualmente no tiene contacto con ella.