El espeluznante descubrimiento de una pareja al tirar una pared de su casa: "Mi perro estaba asustado"

Al comprar una casa, especialmente si es antigua, no es raro pensar en hacer algunas reformas. Quizás reestructurar las habitaciones, cambiar el sistema de calefacción o adecuar el hogar a tiempos modernos. Pero, lo que uno no imagina nunca es que detrás de una pared pueda llegar a haber una nueva habitación.

Estas cosas suelen ser más habituales de lo que se podría llegar a pensar. Aunque, no por ello, en algunos casos es algo agradable. Y es que, como así ha contado una pareja a través de su cuenta de TikTok, descubrir una estancia secreta puede llegar a ser como el inicio de una película de terror.

Así lo ha narrado Stonestack renovation en su perfil. Tras hacerse con su nuevo hogar, encontraron tras una pared un espacio que parecía ser un pequeño almacén, aunque la puerta con la que se accede estaba atascada. Por ello, víctimas de la curiosidad, intentaron abrirlo.

Muchos usuarios aseguraron que aquello no era una buena idea, y que parecía "una película de miedo", pero nada les frenó. Linterna en mano, descubrieron que en el espacio había una maleta de metal de la marca Rimowa. Actualmente, la marca no existe como tal, aunque al ser vintage pueden llegar a costar cientos de euros. Por lo que, al menos, sería una buena venta.

"No pensamos que fuera un cadáver. Además de que no había un olor horrible, y tampoco había moscas", explicó la mujer en el video ante las suposiciones de algunas personas. Y es que, aunque todo parecía normal, había alguien en la familia que no parecía estar de acuerdo con las acciones de la pareja.

"Mi perro se acercó en ese momento y estaba actuando un poco raro. Creo que estaba un poco asustado de ver lo que había allí, pero no tenía por qué estarlo, porque solo había algunos dulces viejos, un kit de costura, un lápiz y nada fuera de lo común", dijo.

Dentro de la maleta había otra maleta y, a su vez, en ella una muñeca sujeta con las cuerdas para mantener la ropa: "Dentro de este maletín había una muñeca extraña, quiero decir, no es nada de una película de terror ni nada fuera de lo común, pero es una muñeca realmente extraña. Creo que podría ser un objeto de colección".

"No estoy del todo seguro, pero es un poco raro, sobre todo porque estaba atado", aseguró en el vídeo, que cuenta con una música de intriga muy acorde al tipo de contenido. "Realmente no sé cómo me siento al respecto, pero aquí hay un primer plano de la muñeca muy inquietante. Y mi perro tampoco parece muy impresionado".

La muñeca en realidad se trataba de un recipiente para el papel higiénico. Debajo del vestido rosa de ganchillo hecho a mano se puede ver que, en lugar de pies, cuenta con un soporte para el cuarto de baño. Aunque lo más llamativo es que no han encontrado ningún tipo de información al respecto.

La serie de vídeos en los que muestra cómo encontró la muñeca cuentan ya con una suma de más de dos millones de reproducciones y miles de respuestas de todo tipo. "No, no, esa muñeca está ahí por alguna razón", ha asegurado un usuario asustado por el descubrimiento.