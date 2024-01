El tremendo susto de la 'streamer' Lluna Clark tras no encontrar su coche en el aparcamiento: "¿Me lo han robado?"

Lluna Clark ha vuelto a ser tendencia en Twitter tras pasar unos minutos apurados en directo buscando su coche en el aparcamiento del Ikea, donde se encontraba retransmitiendo sus compras en Twitch.

A pesar de haber llegado en coche hasta el gran establecimiento y haber grabado el sitio donde estaba aparcado, la streamer era incapaz de volver hasta su coche.

Por eso, los seguidores que estaban en directos y ella misma, han empezado a sospechar que podría haber sido robado mientras ella estaba dentro.

En directo, no paraba de repetir: "No está". Al mismo tiempo, caminaba arriba y abajo por la zona dónde había dejado aparcado el coche, cada vez más convencida de que había pasado lo peor.

a llunaclark le han robado el coche, empieza fuerte el 2024



no quería decir esto pero que acabe ya el año... pic.twitter.com/icsy07pNvN — Sr Chøcølat (@Sr_Chocolat) January 9, 2024

Finalmente, anunció que iba a cerrar directo para poder hablar con los de Ikea y que le ayudasen con las cámaras de seguridad. "Lo he buscado mil veces y no está", añadía al final resignada: "He mirado mil veces ya y no encuentro el coche".

A las pocas horas, ha vuelto a aparecer en su perfil de Twitter para asegurar que "está todo bien" y "todo solucionado": "Me he llevado un susto de tres pares de cojones por retrasada".

La valenciana, presidenta del equipo Saiyans F.C., ha comentado que daría todos los detalles de lo ocurrido en su próximo directo, dejando en vilo a sus seguidores.