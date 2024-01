Los consejos de un español si te intentan robar por este método en una playa de Río: "Lo peor que te puede pasar aquí"

Los robos los podemos sufrir en cualquier lugar del mundo, sin embargo, hay una estrategia de asalto en masa en Brasil conocida como el 'arrastão' que llega a desatar el pánico en las playas de Río de Janeiro, una situación que ocurre con frecuencia.

En este sentido, un usuario español de TikTok, @rodri_soriano, reside actualmente en dicho país y ha compartido un vídeo en el que explica en qué consiste este método de robo brasileño y qué haría él si se encontrara en esa situación.

"Lo peor que te puede pasar aquí es estar tan tranquilo en la playa, tomando el sol, con una cervecita o con agua, y de repente, aparezca un arrastão", ha comenzado Rodrigo al concretar que este término hace referencia a un grupo coordinado de ladrones que actúan al mismo tiempo, llegando a involucrar hasta 50 personas.

El modus operandi consiste en correr por la playa robando a todos a su paso sin hacer distinciones. "Hacen una barrida a lo largo de la playa como si fuesen un toro", ha asegurado.

Así, aunque no ha vivido personalmente esta experiencia, el usuario ha brindado dos consejos claves sobre cómo enfrentar un robo en las playas de Río de Janeiro.

La primera implica cavar un agujero en la arena para ocultar pertenencias en caso de la aparición de los ladrones, siendo la opción que hace la mayoría de la gente. "Eso básicamente nos serviría como el bolsillo de Doraemon, están ahí las cosas pero nadie se daría cuenta", ha explicado.

La segunda solución, en caso de que no haya tiempo para cavar el hoyo y alguien advierta la llegada de los "arrastão", es recoger rápidamente las pertenencias de valor y refugiarse en el agua. Soriano advierte que los ladrones no pierden tiempo y buscan quitar lo máximo en el menor tiempo posible, por lo que no se arriesgarán a entrar al agua.