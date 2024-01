Suspende el carnet de conducir por una razón de peso y su vídeo contando el disgusto se hace viral: "Menos mal que he nacido guapa"

Sacarse el carnet de conducir es uno de los hitos vitales que algunos y algunas marcan en su vida como algo importante. Es lo que le pasó a una joven tiktoker llamada Adriana, que se llevó un gran disgusto cuando suspendió el examen práctico de circulación.

La joven subió un vídeo llorando, contando qué había pasado y su drama resultó tan cómico que las imágenes se hicieron viral, con 3,3 millones de reproducciones.

"Suspendí otra pu... vez", decía la joven, que pasaba después a mortificarse: "No sirves ni para hacer un arroz, ni para hacer un huevo frito, espero que me vaya muy bien en la carrera porque si no, viviré debajo de un puente y encima en autobús", se lamentaba.

Eso sí, el que no se consuela es porque no quiere, y así Adriana veía la parte positiva: "Menos mal que he nacido guapa, menos mal, gracias mundo", se decía a sí misma.

Y más tarde contaba el motivo de sus suspenso: "Había 0,0000% de posibilidades que alguien se muriese hoy, de que alguien se muriera en mi camino... pues había una ambulancia detrás de mí con la señal luminosa. No la vi y no me cambié de carril para dejarle paso. Suspensa".