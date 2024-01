Una joven diputada maorí de 21 años se hace viral por hacer una haka ritual en el Parlamento de Nueva Zelanda

Hana-Rawhiti Maipi-Clarke tiene sólo 21 años y es la diputada más joven que ha ocupado un escaño en el Parlamento de Nueva Zelanda en los últimos 170 años.

La joven fue elegida el octubre pasado, derrotando a una conocida política local y ocupando el asiento correspondiente a la región de Hauraki-Waikato, al sureste de Auckland.

Maipi-Clarke, maorí, es una conocida activista por los derechos de las comunidades nativas neozelandesas y así lo demostró con un emocionante y contundente discurso, que siguió realizando una haka, un canto ritual de guerra maorí, el mismo que hacen algunos equipos de rugby muy conocidos.

"A los tamariki maoríes que han estado sentados en el fondo del aula en las clases toda su vida, whakama, esperando generaciones anhelando aprender su lengua nativa, a los tamariki que aún no han estado en su pepeha, les están esperando ahora con la mano abierta", decía la joven sobre los históricos agravios a su pueblo.

"Antes de llegar al Parlamento me dieron un consejo: no tomarme nada personalmente... Bueno, no puedo evitar tomarme personalmente todo lo que se ha dicho en esta Cámara", dijo en el discurso.

"En sólo un par de semanas... este Gobierno ha atacado a todo mi mundo... Salud, taiao (medio ambiente), wai (agua), whenua (tierra), recursos naturales, barrios maoríes, reo (idioma), tamariki, y el derecho de usted y yo a estar en este país bajo Te Tiriti", se quejó Maipi-Clarke.

"Estamos aquí, estamos navegando, estamos navegando como lo hicieron nuestros antepasados", hizo ver la joven, reponsable en un jardín de infancia en su localidad.

Tras eso, y apoyada por un grupo de personas de su comunidad que veían el discurso desde la tribuna de invitados, la joven llevó a cabo desde su escaño el cántico ritual, que llama la atención por el volumen con que se canta, los gestos que se emplean y la energía combativa que desprende.