Una americana alucina al ver el estado de las calles de Valencia en Navidad: "Es espeluznante"

En los últimos meses, ha surgido multitud de creadores de contenido en TikTok que aprovechan su estancia en el extranjero para documentar los mayores choques culturales que observan.

En el caso de Danielle Grobman, vivir en España en una época tan señalada como la Navidad le ha dado pie a hablar de un fenómeno que le ha llamado enormemente la atención y que nunca había visto en Estados Unidos, su país natal.

"Ahora mismo estoy en Valencia y es 25 de diciembre. Algo para lo que no estaba preparada es que Valencia fuera una ciudad fantasma", ha comenzado diciendo esta usuaria de TikTok al inicio de este vídeo viral, que ya acumula más de 40.000 visualizaciones en la plataforma.

"Tengo recuerdos concretos de despertar en EE UU el día 25 y ver que todo el mundo ya estaba despierto", ha explicado la joven, quien no da crédito a lo distintas que se ven las calles en Valencia. "Son las 8:54 de la mañana y esto es un pueblo fantasma".

A pesar de que ha reconocido que ya conocía que en España existe un mejor "balance vida-trabajo", nunca se habría imaginado que se tomara "tan en serio" y que no hubiese "ningún movimiento" en la ciudad durante la mañana. "Es espeluznante porque he estado caminando aproximadamente una hora y no ha habido nadie", ha asegurado.

Tanto es así que el "mayor movimiento" que ha observado durante su paseo matutino por Valencia "provenía de un pájaro". Al parecer, según ella misma ha añadido en la descripción del vídeo, "la vida empezó a las 12:21". Una hora en absoluto por la que no ha dudado en preguntar a sus seguidores españoles: "¿Ustedes cuándo empiezan el día?".