Una española muestra la desorbitada factura que deberá pagar por una revisión en un hospital de Nueva York

Una usuaria de TikTok ha revelado la factura que le ha llegado a casa tras acudir a un hospital de Nueva York por darse un golpe en la cabeza cuando iba a poner la lavadora. "No sé si me esperaba más o menos", afirmaba la joven, la cual tendrá que pagar un total de 1.355,11 dólares (1.225,73 euros).

El recibo le ha llegado dos meses más tarde de su visita al hospital. "Estuve mucho rato en la sala de espera, me hiciera una 'electro', análisis de orina, más pruebas como hablar, sin máquinas ni nada, y luego me dieron dos o tres pastillas", explicaba en el video.

La chica aseguraba tener contratado un seguro privado: "Según mi seguro yo tengo un copago e ir a la sala de emergencias del hospital cuesta 250 dólares". Sin embargo, los sanitarios no le pidieron ningún tipo de papel durante su vista. "Les quise dar el papel de mi seguro pero dijeron que luego nos apañábamos", añadía la protagonista del video.

Al ver la alta cantidad de dinero demandada en la factura, la chica se ha llevado una sorpresa no muy grata. "Todo esto por hacerme un análisis de orina, una electro y que alguien me pregunte cosas para ver si me iba bien la cabeza y me coordinaba", se quejaba.

Además, el pago deberá realizarse antes del 11 de enero, aunque primero deberá mandar toda la documentación al seguro para tratar de arreglarlo. "Estoy en ello, tengo que rellenarlo con mis datos y no es fácil por las cosas que te preguntan", aseguraba la chica.

En los comentarios, los usuarios han comparado el sistema estadounidense con el español. "Que viva la sanidad pública, que la gente que tanto la quiere privatizar se de cuenta de lo que pasaría", expresaba uno de los internautas.