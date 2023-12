Una maquilladora funeraria revela en TikTok los detalles de su trabajo: "Tengo una visión más positiva de la muerte"

En la red social de vídeos cortos TikTok permite a profesionales de todo tipo mostrar los detalles de su día a día, aunque algunos pertenezcan a sectores normalmente más desconocidos.

Es el caso de Miranda, una maquilladora funeraria de Kentucky (EE UU), que ha contado en el canal Refinery 29 de TikTok algunas curiosidades de su profesión.

Miranda, que afirma en el vídeo que le encanta su trabajo, cree que "las mujeres en la industria de la muerte son el cambio que necesitamos en el servicio funerario".

La mujer explicó que embalsamar cuerpos le hace sentirse como una artista y dijo que le lleva alrededor de dos horas embalsamar y preparar un cuerpo.

Esta estadounidense dice incluso que a veces conversa con los cadáveres mientras los embalsama, pero dijo, bromeando, que aún no le ha respondido ninguno.

Entre otras curiosidades, Miranda reveló que los cosméticos que utiliza para arreglar los cadáveres antes de los funerales son diferentes a los que tradicionalmente se encuentran en las tiendas.

El motivo es que el maquillaje normal reacciona al calor de la piel, pero los cadáveres están fríos. Además, explicó que usa un maquillaje más opaco en los cadáveres para una mejor cobertura.

Hablando de cómo le ha afectado a su vida la profesión que ha elegido, Miranda dijo: "Siento que he adquirido una visión más positiva de la muerte que un miedo. No tengo miedo del cadáver, no tengo miedo de tocar el cadáver, no tengo miedo de limpiar. Sólo espero que la gente se dé cuenta de que la muerte no tiene por qué ser una experiencia negativa".