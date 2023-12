Enseña los requisitos que los arrendadores piden para alquilar una habitación en Madrid y la gente alucina

Alquilar un piso en Madrid se puede convertir en misión imposible y no precisamente como en las películas que protagoniza Tom Cruise. Sobre todo, para aquellos jóvenes que están estudiando o se acaban de incorporar al mercado laboral y su salario está muy lejos de ser suficiente.

Tiempo, paciencia y suerte como mínimo es lo que necesita un arrendatario para encontrar un piso al menos decente y que se adecúe a sus necesidades. También necesitará mínimo a un compañero, puesto que los precios en Madrid son cuando menos elevadísimos.

Todo ello, por si no fuera ya suficientemente complicado encontrar una vivienda que esté bien y que se cumpla con un mínimo de requisitos. Por no hablar de la ardua tarea que supone que uno tenga que estar pendiente las veinticuatro horas del día para llamar rápidamente al propietario y no perder el piso.

Aunque para requisitos, los de los arrendadores a los arrendatarios. Parece que para los mismos, no es suficiente pedir todo el historial laboral de la persona al que pretende alquilar, además de un cuantioso aval o la estancia mínima de seis meses o un año. A estas condiciones se unen otras del todo curiosas o incluso, en algunos caso, discriminatorias.

Algunas de las más curiosas las ha compartido una usuaria de X (antes Twitter) y los comentarios no han tardado en llegar y no es para menos.

"No se puede fumar ni tampoco tener mascotas", estas condiciones parecen habituales, no obstante, la tercera sorprendió mucho a la internauta: "Ser runner o corredor/a habitual de correr mínimo dos días a la semana o más y con ilusión de compartir algún rodaje o trote por el parque del Retiro (a solo 1 kilómetro de casa) o participar en carreras populares con el compañero de la vivienda y otros corredores para así tener una convivencia más divertida e ilusionante entre runners".

"Amplia habitación con cama doble y techos bajos. No da para estar de pie completamente. En pleno centro de la ciudad, puerta con llave, escritorio, perchero", ha sido otra de las exigencias de uno de los arrendadores. Los comentarios al post no han tardado en llegar y, los usuarios de la aplicación también han querido compartir algunas de las curiosas viviendas que han vivido en estos casos.