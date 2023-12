Busca a la dependienta que atendió a su hijo con TEA para agradecérselo y su reacción se viraliza: "Llevo mi vocación muy arraigada"

Aunque muchas personas utilizan las redes sociales como altavoz para denunciar malas experiencias con las empresas, en ocasiones se recurre a ellas para manifestar justamente lo contrario. En el caso de la usuaria de X (Twitter) llamada @MacDreaming, fue el bonito gesto que tuvo la empleada de una tienda de ropa, lo que le llevó a usar esta poderosa herramienta para agradecérselo públicamente.

"No sé de qué manera agradecer a la chica que me atendió ayer en la tienda de Kiabi de La Línea de la Concepción", comenzó diciendo esta internauta en la red social de Elon Musk. "Me dio preferencia como cliente, al percatarse en segundos de que mi hijo es TEA. En el ticket solo aparecen sus siglas, no sé como podría ponerle una hoja de agradecimiento", ha expresado, tratando de ponerse en contacto con la trabajadora.

Tras la rápida viralización de esta publicación, que en cuestión de horas tuvo más de 1,3 millones de visualizaciones y más de 3.000 'me gusta', la empresa recibió su petición y tomó cartas en el asunto. "¡Qué ilusión nos hace leerte! Nos alegramos de que tu experiencia en tienda haya sido tan positiva. Acabamos de hacer llegar tu mensaje a la tienda para felicitar a la compañera que te ayudó. ¡Mil gracias por todo y te deseamos felices fiestas!".

Pero la historia no termina aquí. A las pocas horas, la propia protagonista quiso pronunciarse públicamente para agradecer las bonitas palabras que le dedicó la clienta. "Ay, ¡qué ilusión ver esto! Soy yo. Soy maestra de infantil y hay que concienciar de estas cositas. Llevo mi vocación muy arraigada", explicó, al tiempo que animaba a esta usuaria a regresar a la tienda en el futuro. "Ven siempre que quieras a nuestra tienda".

En este punto, ambas internautas tuvieron un amistoso intercambio de mensajes a través de X (Twitter). La clienta aprovechó para explicarle que, debido a que en el ticket de compra no aparecía su nombre, se animó a recurrir a esta red social porque pensaba que "quizá aquí se hiciera la magia". "¡No cambies nunca!", le pidió esta usuaria, a lo que la empleada trató de quitarle importancia. "No hay nada que agradecer, por favor. Simplemente, hay que ser humano", concluyó.