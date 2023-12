La divertida carta de un niño a Papá Noel: "Yo no miento, soy muy sincero, para bien y para mal"

A menos de dos semanas para Navidad, los niños se preparan para la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos. En unas fechas tan especiales como estas, en las que los regalos y los más pequeños de la casa son los protagonistas, no es de extrañar que algunos estén aprovechando los últimos días para terminar sus cartas.

Tras haberse portado bien todo el año, o al menos haberlo intentado, llega la recompensa. Y es que, no solo los actos sirven para demostrar que han sido buenos. Hay quienes, aunque hayan cometido alguna que otra travesura, prefieren ser sinceros a la espera de que Papá Noel sepa perdonarles.

Prueba de ello ha sido el hijo de Helena, conocida en TikTok como mami.de_tres. La mujer ha podido leer la carta que su hijo de nueve años ha escrito y asegura que "no tiene ningún desperdicio, es terrorífica". "Es de mi hijo Miguel, el mayor", se la puede oír al comienzo del vídeo mostrándola, "al final dice 'bro, he roto la tele, ha sido sin querer, pero regálame una que mi madre está a full con este tema'".

Al descubrir la manera en la que llama su hijo a Papá Noel no puede evitar bromar: "Bro le llama, será que tienen confianza porque ya son nueve años de relación". Así, ha comenzado a leer la carta en la que el pequeño se presenta. Todo normal hasta que asegura que este año se ha portado "medio-medio". "Ante todo sinceridad", se cachondea su madre.

Una vez explicada la situación, le pide dos videojuegos y vuelve a destacar como él le ha contado la verdad, a diferencia de otros: "Ya te he dicho cómo me he portado. Yo no miento, soy muy sincero, para bien y para mal. Algunos no son tan sinceros, pero tú ya te has dado cuenta. Eres listo, bro".

Y es que, como así ha explicado la tiktoker, todo el empeño de demostrar el que no miente es porque su hermano pequeño "ha puesto que se ha portado muy bien", cuando según Miguel es mentira. Eso sí, en la carta no habla del tema porque "eso sería ser mala persona".

Una vez hecha la larga lista de videojuegos que quiere, vuelve de nuevo al tema de la televisión, todo ello para dejar claro que fue un "accidente": "Bro, bro, ha habido un problemilla con la tele. Sin querer la rompí. Fue un accidente y no va a volver a pasar, te lo prometo. Me sabe mal. A mí no me importa verla así, se ve perfectamente, solo está un poco rota, pero mi madre está a full, por eso quiero una nueva".

De este modo, y no sin antes darle las "gracias por todo", se despide de Santa esperando que pueda cumplirle los deseos. Además, para finalizar, no olvida en volver a recalcar que él es "sincero": "Te lo agradezco, eres un jefe. PD: yo he sido sincero, no te miento, Santa".