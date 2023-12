Una joven trolea a un estafador que 'hackeó' el móvil de su padre para pedirle dinero: "¿Finalmente vas a cambiar el calentador?"

Uno de los grandes problemas del uso de las redes sociales actualmente son los hackers. No son pocos los que se aprovechan de quienes menos conocimiento tienen de la tecnología para poder robar dinero. Por ello, es importante saber qué hacer cuando esto ocurre.

Los casos de personas que se hacen pasar por familiares para pedir dinero no dejan de crecer. Por ello, en lugar de preocuparse, una usuaria de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, ha decidido reírse del ladrón.

Como así ha mostrado en su perfil, a su padre le hackearon el perfil de WhatsApp. Rápidamente, descubrió el timo, pues su manera de hablar era diferente. Por lo que cuando intentó pedirle dinero, ella aprovechó para burlarse de él.

Le hackearon el WhatsApp a mi papá pic.twitter.com/695EGFpOcY — Anita Rapp 🍷 (@anaradoblep) December 11, 2023

"Hablando en serio, necesito un favor (...) Tengo que hacer un pago por transferencia. ¿Tienes para prestarme 168.000 pesos (casi 9.000 euros) y te lo devuelvo en un ratito?", le pedía la persona tras mandarle unos cuantos mensajes para que todo pareciera mucho más natural.

Así fue como comenzó a vacilarle. "¿Finalmente vas a cambiar el calentador de agua?", le preguntó ella. Pero no solo eso, sino que el hacker no dudó en escribir a toda su familia, y es que a su primo le pidió 70.000 pesos, pero ellos siguieron con la excusa de la caldera: "En cualquier momento el estafador nos manda un fontanero". Su hermana, la única a la que no le habló, no pudo evitar sentirse "un poco ofendida" por ser la olvidada.

Mi primo le respondió esto. En cualquier momento el estafador nos manda un plomero pic.twitter.com/3ckfO99RUe — Anita Rapp 🍷 (@anaradoblep) December 11, 2023

Después de un rato bromeando, al final, le pidió que le devolviera su cuenta al "pobre tipo" refiriéndose a su padre. Así quedarían "como amigos". Pero al ladrón no parecía hacerle gracia: "Paga primero".

Mientras tanto mi hermana: pic.twitter.com/qQMcTJRLFe — Anita Rapp 🍷 (@anaradoblep) December 11, 2023

Aunque Ana no se iba a dejar convencer. "No puedo, le tengo que comprar un calentador", le aseguró la joven continuando con la broma. A lo que el estafador solo respondió con un "ok".

Así se acaba la historia, porque el hombre no llegó a responder de nuevo y todo se quedó así. El hilo con toda la conversación cuenta ya con más de tres millones de visualizaciones en menos de un día. Por ello, no es de extrañar que se haya llenado de comentarios. "Sigue un poco más y el que os da dinero es el ladrón", es uno de los mensajes más repetidos.