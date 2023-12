Una española revela el problema que hay en Estados Unidos con las marcas blancas: "Cuesta 12 ojos de la cara"

Del mismo modo que los extranjeros se quedan sin palabras con algunas costumbres y tradiciones de nuestro país, muchos españoles también experimentan los denominados "choques culturales" cuando se van a vivir fuera de España.

Este ha sido el caso de la usuaria de TikTok Raquel Pérez (@reichelxt), quien, desde que se mudara a EE UU por motivo de sus estudios, dedica su contenido en redes sociales a compartir anécdotas e impresiones viviendo en el país americano.

En esta ocasión, la joven ha aprovechado su perfil en esta red social para sincerarse sobre "una cosa" que le "indigna" mucho del mercado estadounidense. Y es que, en los últimos meses, se ha percatado de que existe una brutal diferencia de precios entre los productos de marca y los de marcas blancas.

"Lo siento mucho, pero conseguir marcas buenas cuesta 12 ojos de la cara. No uno ni dos, doce", ha comenzado diciendo la española en su vídeo viral, que ya acumula cerca de 30.000 reproducciones. "Hay muchísima diferencia entre una cosa de marca y una de marca blanca. Muchísima. Yo puedo conseguir una pasta de dientes por dos euros, por uno, por tres dólares, pero si me quiero comprar un Colgate blanqueador me cuesta 49 euros", se ha lamentado.

Asimismo, antes de continuar, ha aclarado las dudas que posiblemente puedan tener los más escépticos. "Diréis: te están timando. No, no, 49 euros. Una Colgate que en España quizá en vez de costarte como uno o dos euros, te cuesta seis o siete, pero bueno, esa diferencia te la pago porque me va superbién", ha reconocido. Pero es que aquí te cuestan uno o dos euros, pero esta que es blanqueadora y de marca te cuesta 49 euros".

Según ella misma ha explicado, esta estrategia de precios también sucede en otro tipo de productos. "A mí me costaba un acondicionador de Elvive, que en España lo consigues por cinco o seis euros, 45 euros. ¿Cómo voy a pagar por un acondicionador 45 euros? Pues aquí las marcas que son blancas son carísimas", ha concluido, indignada.