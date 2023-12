El cartel en una calle de Madrid que genera indecisión entre los ciudadanos: "Esta no lo vi venir"

Muchas calles de Madrid guardan rincones conocidos e historias populares que acaparan la atención de los ciudadanos que las visitan. No obstante, las mejores anécdotas son aquellas que no se esperan y que sorprenden por su curiosidad o ingenio.

Ya sea por Gran Vía, Fuencarral o la Castellana, cada día ocurren diversas escenas fuera de lo común que despiertan el interés de los viandantes que pasean por la capital, tal como le ha sucedido esta semana al escritor Carlos Gómez B.

A través de Twitter, Carlos ha compartido una imagen de una conocida vía madrileña, la calle Arenal, que alberga el conocido Pasadizo de San Ginés. No obstante, en la fotografía se puede ver un cartel que el propio usuario no se esperaba encontrar.

Al fondo de esta calle se encuentra la famosa Chocolatería San Ginés, y antes de llegar a ella, la mítica Librería San Ginés, que se tratan de dos de los establecimientos más antiguos de Madrid.

Precisamente en este punto, al acceder al callejón, el escritor se topó con un llamativo cartel que ponía: "Libros →" y "Churros ←". Así, el letrero señalaba el camino que debía seguir la gente para hacer cola para entrar a la librería y el que llevaba hasta la churrería.

"Esta no la vi venir…", ha compartido Carlos Gómez B. junto a la imagen, que ha generado gran expectación en la red social, donde reconocen que se trata de una "difícil decisión".

"La gran vida tiene algo de ambición de convertir placeres aislados en hábito. No siempre hay que elegir, ve a por todo", comenta un usuario. "Me compro un libro para leer y estar entretenida mientras espero la cola de los churros. No entiendo la disyuntiva, la verdad", bromea otra usuaria.