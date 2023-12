Un conductor de Uber cuenta la historia de cómo le hicieron el "simpa más cutre de la historia"

Los taxistas y conductores de vehículos de plataformas privadas viven muchos momentos surrealistas que acaban convirtiéndose en anécdotas. Uno de ellos es el usuario de TikTok @Oussama_e7, quien ha compartido a través de la red social una increíble experiencia que vivió en su trabajo como chófer de Uber, describiéndola como "el simpa más cutre de la historia".

"Me acaban de hacer un 'simpa' super ridículo. Os voy a contar la historia de cómo ha pasado y os dejo un consejito también", ha comenzando para explicar lo ocurrido. "Recogí a cinco chavales y vienen sus amigas y empiezan a gritar: '¡Que no te van a pagar, que no tienen dinero, van a hacer un simpa!', y yo dije, 'venga, vale'", explica, ya consciente de lo que podía pasar.

Al llegar, informó que el costo del viaje era de 13 euros, ante lo que los jóvenes se sorprendieron porque la aplicación indicaba cinco euros. Sin embargo, el monto adicional correspondía a un saldo pendiente: "Cuando un cliente tiene saldo pendiente ya sabes que hay peligro".

@oussama_e7 le he subido un poco de velocidad que hablo muy despacio jajaj ♬ sonido original - Oussama

Entonces, cuatro de los pasajeros se bajaron, dejando al copiloto que solicitó a sus amigos cinco euros para completar el pago. Luego, se bajó del coche: "Me dijo que me cerraba la puerta y me pagaba por la ventanilla. Y yo dije, venga, va, no sé a dónde va a llegar esto", continúa, sin poder contener la risa.

Lo que asombró al Oussama no fue solo el 'simpa', sino la forma en que lo ejecutaron: los cuatro amigos se pusieron junto a la ventana para susurrar un plan de escape. "Yo estaba escuchando todo, y se ponen a susurrar que dos salían corriendo hacia un lado y los demás hacia el otro. Y dice uno, venga, en 3, 2, 1... y yo escuchándolo todo", expresa, entre risas.

"No se puede ser más cutre haciendo un 'simpa'", señala entre risas al asegurar que está "tranquilo y feliz". "No me importa que no me hayan pagado, primero porque me hizo mucha gracia cómo lo hicieron, segundo porque no voy a dejar que una tontería así me estropee la noche, y tercero porque por desgracia no soy tan cutre como para correr detrás de ti por ocho euros", añade.

De hecho, algunos huyeron incluso por delante de su coche, algo que le ha dejado atónito: "Cuando ha salido corriendo por delante de mi coche, ¿sabes lo que podría haber hecho? Y también podría haberos seguido con el coche o corriendo, porque corro más que vosotros. Cuidado, porque te puedes encontrar a alguien que no tenga la misma paciencia que yo".