La divertida esquela con la que un hombre se despide de todos sus seres queridos: "Os dejo pagada la última txopera"

En los periódicos locales, una de las secciones más importante es la de las esquelas. En estas, se avisa a todos los lectores sobre los fallecimientos más recientes. Normalmente, en este tipo de noticias se incluye la fecha de nacimiento y muerte junto al nombre de los familiares y alguna pequeña dedicatoria. Todo en un tono serio.

Sin embargo, en el Diario Vasco suelen darle un toque especial. No es la primera vez que, antes de despedirse para siempre, el fallecido decide dejar un mensaje para las personas que se quedan en tierra. Prueba de ello ha sido el simpático texto con el que Juanito Oñativia ha sido recordado.

El hombre, de Irún, fallecía el 11 de octubre a los 75 años, pero su esquela se ha hecho viral ahora. En se puede leer el "recado" que dejaba y que su familia no dudó en compartir. "La familia Oñativia (ya sabéis quienes somos) os manda este recado de su parte (él ahora no está motivado): 'A mis amigos os dejo pagada la última txopera para que brindéis y rememoréis los buenos momentos que pasamos juntos'".

Aunque lo que más destaca es que no todo el mundo está invitado a s último brindis, pues, como así, ha querido remarcar: "Por favor, abstenerse los que no hayáis pasado buenos momentos conmigo y los que me debéis dinero".

Unas divertidas palabras a las que, en la propia esquela, respondían sus familiares. Así, en una "nota de la familia" se puede leer: "Agur Aita, no nos esperes levantado, que ya iremos llegando. ¡Pero avísale a la ama que vamos a tardar! Y vete derecho, que siempre te acabas liando". Además de añadir un último mensaje: "Esta semana tampoco te ha tocado la bonoloto"