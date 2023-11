Cómo reciclar las cajas de medicamentos: no las lleves nunca al contenedor de papel y cartón

A la hora de reciclar podría parecer evidente que las cajas de los medicamentos deben ir al contenedor azul, es decir, al de papel y cartón, pero un ambientólogo especialista en gestión sostenible de residuos ha recordado que existe un punto especial al que hay que llevarlas.

"Hay muchas dudas con eso y nadie nace sabiendo, así que, me gustaría ayudarte", comienza diciendo Javier Clemente, mayormente conocido en redes sociales como 'Todos somos reciclaje'.

El ambientólogo argumenta que no se deben depositar en el contenedor de reciclaje de papel y cartón porque que "la caja puede contener trazas de medicamentos y pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud". Además, "la caja facilita la clasificación por parte de los operarios una vez que estos residuos llegan a la planta de selección".

Clemente explica que en las farmacias se encuentran los puntos Sigre, "el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor responsable de la gestión de los residuos de medicamentos y sus envases" y el lugar donde desechar los medicamentos.

Asimismo, recomienda "depositar los restos de medicamentos dentro de la caja junto con el prospecto para que sea más fácil clasificarlo en la planta de selección y se pueda tratar correctamente".

"No deberías tirar los medicamentos a la basura, por el wc, ni en otros contenedores de reciclaje que no sean los del Punto SIGRE porque de lo contrario no podrán recibir el tratamiento adecuado y ponen en peligro la salud y el medioambiente", ha advertido.