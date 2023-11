La respuesta de una 'tiktoker' a las críticas por su pronunciación en inglés: "No entiendo por qué tanta toxicidad"

Emigrar al extranjero no es fácil, especialmente si es para trabajar en un país donde no se habla tu lengua natal. Ya no solo por las diferencias culturales entre regiones, sino porque los idiomas guardan una gran cantidad de matices que pueden llegar a perderse por malentendidos. Es por ello que es necesario el mejor nivel posible, como así ha demostrado una tiktoker peruana.

Vanesa, vanevaltonen en TikTok, es enfermera en Finlandia, donde tiene que hablar todos los días en inglés con sus pacientes. Un trabajo que a ella le apasiona, como así ha mostrado en su perfil, pero que algunos usuarios han criticado por su manera de usar el idioma.

"Qué horror, espero no hablar jamás así inglés" fue el comentario que una seguidora escribió en uno de los vídeos en el que se la puede ver trabajar. Un mensaje que le ha dolido especialmente a la tiktoker que no ha dudado en contestar con una nueva publicación.

"Este comentario me lo hizo mi compatriota peruana en un vídeo donde yo hablo en inglés", ha comenzado a explicar la joven mientras muestra las palabras de odio junto a un duro mensaje, "el peor enemigo de un peruano es otro peruano".

"Sinceramente, no comprendo por qué en vez de hacer un comentario constructivo tiene que ser uno muy tóxico. Siento que algunos peruanos son muy tóxicos en dar una recomendación o en decir que tienes que mejorar en algo", ha reflexionado la enfermera.

Para ella, lo que sus compatriotas hacen es destacar siempre lo negativo en lugar de dar ánimos para avanzar: "Siempre tiene que ser algo negativo. Y sinceramente cuando yo he hablado en inglés a otro tipo de público me han animado a seguir hablando. No son tan tóxicos como algunos peruanos que creen que son ellos perfectos en hablar en cualquier idioma".

Sin embargo, en lugar de hacerle sentir inferior, para ella lo más importante es que, aunque no tenga la mejor pronunciación, mientras la entiendan es suficiente: "Ser fluido sí es importante, pero no necesariamente tienes que solamente, con que las personas te entiendan es suficiente en otros idiomas. Y sinceramente este tipo de comentarios está fuera de lugar".

Un mensaje que ha sido aplaudido por todos sus seguidores. El vídeo cuenta ya con más de 222.000 reproducciones y cientos de comentarios dándole apoyo. "Es simplemente la envidia", o, “sigue adelante, eso es lo más importante” son algunos de los mensajes que han querido enviarle sus fans.