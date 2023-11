Los aeropuertos reciben a diario miles de pasajeros procedentes de distintos países y, por ello, los carteles informativos incluyen traducciones en varios idiomas, aunque no siempre están bien hechas como reclama la usuaria de tik tok, Mad4Yu.

La joven ha compartido una foto de un cartel de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde aparece una frase con lo que ella cree que son letras chinas y admite que "está mal" y que está "casi segura de que es chino".

Según la tiktoker, la palabra "terminal" debería escribirse para ser pronunciada como "háng zhàn lóu", pero en el cartel pone algo que no consigue saber lo que es.

"En este caso no pasa nada porque no pone nada malo, simplemente no tiene sentido", tranquiliza Mad4Yu quien reflexiona sobre quién habría podido traducirlo.

"No sé si lo ha traducido Google Translate o ChatGPT, hacen muy bien sus trabajos, pero no os fiéis", recomienda la joven que ha trabajado con agencias de traductores que "supuestamente son personas y lo que traducen parece de robot".