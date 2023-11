Los probadores de ropa del futuro ya existen y están en Tokio: "Japón, te llevas un 10"

Viajar es, sin duda, la mejor manera de adentrarse en las costumbres y tradiciones del lugar de destino, pues permite experimentar en primera persona los a menudo inevitables choques culturales. Un aprendizaje de lo más enriquecedor que nos hace más tolerantes con el prójimo y nos da la oportunidad de descubrir cosas inimaginables.

Y es que algo inimaginable fue precisamente lo que se encontró la joven Teté cuando decidió pasar unas semanas en Japón en compañía de su novio. Se trata de una tiktoker mexicana que ha convertido su pasión por viajar en su profesión. Con más de 1,5 millones de seguidores en TikTok, esta joven dedica su contenido a contar curiosidades, dar algunos consejos y, en definitiva, hablar de su experiencia en los países que visita.

"Otra prueba más de que Japón vive en el 2090". Con estas palabras, Teté (@Pasaportete) comenzaba su último vídeo que ya acumula más de 7,5 millones de visualizaciones. "Me fui de shopping a comprar ropa porque ya hace frío y me sorprendí por cómo te hacen probar la ropa", ha explicado.

En su visita por esta tienda de ropa de Tokio, la joven descubrió un futurístico sistema que no ha podido pasar por alto. "Para entrar en los probadores te hacen quitarte los zapatos, no puedes entrar con zapatos. Me dejaron mi bota porque traigo el pie fracturado", ha señalado, mientras enseñaba las indicaciones que había en el suelo del probador.

Sin embargo, lo más sorprendente vino después cuando por motivo de estas exigentes medidas higiénicas, Teté tuvo que ajustarse "esta gorrita, una máscara" que hay que ponerse en la cabeza para, así, taparse el rostro para ponerse la prenda. "Básicamente, es para nosotras, que usamos maquillaje, que no estemos manchando la ropa", explicó la joven. "Gran invento, verdaderamente, porque a mí sí me ha tocado ver luego blusas manchadas".

Por si esto fuera poco, "cada vez que sale alguien limpian el probador", una situación que ha sorprendido muy gratamente a la tiktoker que, finalmente, su veredicto ante el sistema fue muy positivo. "Japón, te llevas un 10. Qué buena idea. La usaré en casa cuando me ponga blusas blancas", concluyó.