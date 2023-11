De barrendero a bailarín, un hombre de 63 años cumple el sueño de toda su vida: "Ahora hago lo que quería hacer cuando era joven"

La pasión por el ballet ha logrado que un hombre de 53 años dejase atrás su trabajo como barrendero para convertirse en toda una estrella en redes sociales. Esa ha sido la historia de Liu Ziqing, un fan de la danza desde joven que ha podido cumplir su sueño.

Nunca se es demasiado viejo para lograr sus objetivos. Y es que, desde que viera a principios de los 60 el espectáculo de ballet El destacamento rojo de las mujeres más de 10 veces, Lui nunca ha dejado atrás su pasión. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de practicar su amado deporte.

El hombre formaba parte de una familia pobre de un pueblo cercano a Baotou, la mayor ciudad de la región autónoma de Mongolia, en el norte de China. Por ello, desde pequeño siempre estuvo ayudando a su familia a poder salir a delante. Por ello, ir a clases de baile no era un lujo que se pudiera permitir.

El hombre lleva bailando desde los 53 años. Televisión Central de China.

Así fueron pasando los años y se dedicó a la agricultura. Aunque, con el tiempo comenzó a limpiar las calles para conseguir llegar a final de mes. Todo ello sin dejar de amar el ballet. Por ello, a los 53 años decidió dedicarse a su pasión y convertirse en bailarín.

Este deporte requiere una forma física excelente, no solo por un buen aguante, sino por una gran flexibilidad. En ambos casos, se necesita prácticamente una vida entera dedicada a ello para llegar a lograr estar en las mejores condiciones. Un gran esfuerzo que para Lui no supuso ningún impedimento.

"Había estado pensando en bailar todos esos años. Un día, vi un curso básico de ballet en la televisión, lo que despertó en mí la idea de que debía intentar aprender a bailar", ha explicado Ziqing, diez años después de tomar su decisión en una entrevista Así, aunque no tuviera el apoyo de sus familiares y amigos, siguió entrenando.

No son pocos los sacrificios que el hombre ha tenido que hacer para lograr su objetivo, pero no se queja en absoluto. Como así ha explicado, el ballet no solo le "hace feliz", sino que ha hecho "maravillas" por su salud: "Antes tenía problemas de estómago. Después de bailar con regularidad durante la última década, los problemas estomacales han desaparecido en su mayor parte".

Cuando baila se siente joven de nuevo. Televisión Central de China.

"Cuando estoy en esta clase, me siento como aquellos jóvenes estudiantes, como si volviera a ser joven", ha declarado muy feliz a sus 63 años, "ahora hago lo que quería hacer cuando era joven".