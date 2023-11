Una estadounidense muestra su "invento favorito" de España: "Nunca lo había visto"

Katie Boggs es una joven estadounidense que vive en España y acostumbra a hacer vídeos en TikTok mostrando choques culturales entre costumbres españolas y norteamericanas. Además de plasmar las diferencias entre las cafeterías o las farmacias de aquí y de allí, a Boggs también le ha llamado la atención un objeto que es bastante común de encontrar en algunas casas españolas: el brasero bajo la mesa camilla.

"Voy a enseñaros mi nuevo invento favorito de España. No sé si tenemos algo así en Estados Unidos, pero yo nunca lo he visto", ha admitido la joven.

Boggs ha enfocado entonces a la mesa y ha levantado el mantel para destapar lo que ha descrito como "un calentador".

"La primera vez que llegamos al piso mi compañero y yo pensamos que era una parte olvidada de algo que se había quedado bajo la mesa y se ha convertido en mi segundo objeto favorito junto al escurreplatos en esta casa", ha explicado.

Respecto a ese otro "invento", Boggs también hizo otro vídeo con anterioridad en el que aseguraba que España vivía en el año 3023 gracias al escurreplatos.

La aparición del brasero en este vídeo ha hecho que muchos usuarios compartiesen su experiencia con este artilugio. "Lo más tradicional en España, un buen brasero bajo las faldas de la mesa camilla. Cuántas tardes de invierno viendo la televisión, tapadita con el brasero", ha recordado una usuaria de TikTok.

Otros, sin embargo, aseguran que no es tan común de ver, como en el norte de España. "Supe que eso existía ya de muy adulta, aquí por el norte no se usa mucho", explica una. "En Galicia no lo he visto", comenta otra usuaria. "La mesa camilla aquí en el sur es una institución", responde una tercera, constatando la teoría de la presencia y uso del brasero por la geografía española.

Algunos usuarios también han enviado un mensaje de advertencia a la tiktoker para que lo cambie "por una estufa de aceite, que los braseros pueden arder". "Está muy bien, pero mejor no te quedes dormida con eso puesto, puede quemarse todo", le aconseja otro usuario.