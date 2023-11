Así es 'superfarmacia' que se ha hecho viral por su decoración de 'Dragon Ball': "Te toman el ki antes de entrar"

La seña de identidad más importante de las farmacias, al menos en Europa, es la cruz verde. Un símbolo que a nadie le sorprende y que consigue marcar claramente su objetivo. De hecho, en los últimos años no ha dejado de modernizarse, ofreciendo la hora, la temperatura y demás datos relevantes.

Sin embargo, no es así en todo el mundo. Prueba de ello ha sido la farmacia que se ha hecho viral en redes sociales por su decoración. El comercio, situado en Matlapa, México, ha dado la vuelta al mundo sin necesidad de cruces.

Y es que, como así ha enseñado un usuario de TikTok, no pudo creerse lo que estaba viendo. Amaury no tenía ninguna dolencia, aunque por un momento comenzó a tener síntomas solo por poder entrar al local: "De repente deseas que te duela la cabeza".

Y es que, el exterior del local estaba decorado con personajes de la famosa serie Dragon Ball. Desde las bolas de dragón a Goku, todo estaba ambientado en el anime. De hecho, el propio nombre del consultorio médico estaba inspirado en la obra: "Superfarmacia supersayayin".

El vídeo rápidamente se hizo viral. Actualmente, cuenta con más de un millón de reproducciones y casi 60.000 'me gustas'. Por ello no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado de todo tipo de bromas. "Ahí te toman el ki antes de entrar y sales con semillas del ermitaño", o "cuando tenga mi negocio propio no diré nada, pero habrá señales" han sido alguno de los más repetidos.